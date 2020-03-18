خاص الفن - روجينا في أزمة بعد قرار تعليق حركة الطيران في مصر

ميرنا وليد - بيروت - عادت الممثلة المصرية ​روجينا​ إلى القاهرة منذ يومين من العاصمة اللبنانية بيروت بسبب ارتباطها بتصوير مشاهدها في مسلسل "البرنس" مع الفنان المصري محمد رمضان، وذلك بعد تواجدها في بيروت خلال الأيام الماضية لتصوير مسلسلها الثاني "اسود فاتح" مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، واستطاعت لحاق العودة قبل تعليق حركة الطيران سواء في مصر أو لبنان.

تعليق حركة الطيران في مصر حتى يوم 31 آذار/مارس الجاري سيجعل روجينا في أزمة، حيث لن تستطيع السفر الى لبنان مرة أخرى حتى الموعد المحدد لقرار تعليق الطيران، رغم أنها مرتبطة بتصوير مشاهد في "اسود فاتح" في لبنان الأسبوع المقبل، وذلك جعل صناع العمل في ورطة وسيكون عليهم الانتظار حتى الانتهاء من قرار تعليق الطيران ولكن في حالة مدة هذه الفترة سيكون الأزمة أكبر.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، إنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفا وهبي وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.