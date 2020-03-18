وفاة شقيقة الممثلتين بوسي ونورا

ميرنا وليد - بيروت - توفيت يوم أمس شقيقة الممثلتين المصريتين ​بوسي ونورا​ والتي تدعى هدى، إذ تم دفنها ولم يتمّ الإعلان عن تحديد موعد لتقبل التعازي.

يذكر أن آخر أعمال بوسي مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة الممثلة المصرية مي عز الدين وشارك في بطولته كل من نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاوري، وأمير المصري، حجاج عبد العظيم، وآخرين، وهو من إخراج أكرم فريد وتم طرحه في موسم رمضان الماضي.

كما وشاركت أيضاً في مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين، منهم ميرفت أمين، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبري فواز.

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