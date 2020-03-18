إليسا: شوية صبر ومنخلص من هالأزمة

ميرنا وليد - بيروت - غرّدت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مع بداية يوم جديد من الحجر المنزلي والتعبئة العامة التي أقرتها الحكومة اللبنانية لمواجهة تفشي فيروس ​كورونا​.

وكتبت:"صباح الخير لكل الناس اللي محترمة الحجر المنزلي وعم تساهم كرمال أرقام لبنان بإصابات كورونا تضل منخفضة وما نوصل لكارثة متل غير بلدان. شوية صبر ومنخلص من هالأزمة، والمهم تتذكرو دايما صحة اللي بتحبوهن".

وكانت وجّهت إليسا تحية لكل الأطباء والممرضين والمسعفين الذين يساعدون المواطنون خصوصا في هذه المرحلة الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتبت: "في جنود مجهولين وأبطال حقيقيين بيستاهلو منا ألف تحية، كل الأطبا والممرضين والمسعفين وكل العاملين بالمستشفيات يللي تاركين عيلهن وعم يشتغلو من قلبن ليساعدو الناس. بيستاهلو منا كل تقدير".

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