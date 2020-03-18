إنتقادات كثيرة لـ مراد يلدريم بسبب فيروس كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل التركي الشهير ​مراد يلدريم​ للكثير من الإنتقادات، وذلك بسبب إستهتاره في التعامل مع إنتشار فيروس ​كورونا​ بحسب ما أشاروا.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه يلدريم وهو وسط عدد غفير من الأشخاص من أهالي مدينة "أضنة" التي يعكف النجم حاليا على تصوير مسلسله "رامو" فيها، والذين يرغبون بأخذ الصور التذكارية معه، متجاهلين تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وأعرب الكثير من المتابعين عن إستيائهم من تصرف يلدريم هذا، مشيرين إلى أنه كان يتوجب عليه أن يكون مثالا وقدوة لغيره وينصحهم بعدم الاختلاط والمصافحة بدلا من أن يستعرض بنفسه ويلتقط الصور.

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