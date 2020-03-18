“بقشيش”بآلاف الدولارات في مطعم للمساعدة في تجاوز فترة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مارس 2020 01:15 مساءً - ترك زوجان بقشيشا قدره 9400 دولار للعاملين في مطعم مشهور في ولاية تكساس الأميركية لمساعدتهم على “تخطي فترة الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن “زوجين تركا هبة كبيرة للعاملين في مطعم أرما ساوث ويست في مدينة هيوستن بولاية تكساس، بعد أن عرفا أن مطاعم المدينة ستغلق أمام الزبائن”.

وقررت المقاطعة الإبقاء على خدمة التوصيل إلى المنازل في مطاعمها، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال لويس كلفن، مالك المطعم، لقناة CNN الأميركية “لم نكن نتوقع هذا، لقد تركوا مبلغ 1900 دولار نقدا وأضافوا إليه مبلغ 7500 دولار أخرى عبر بطاقة الائتمان”، مضيفا أن الزوجين “رغبا بالابقاء على هويتهما سرا”.

وأضاف مالك المطعم أن “قيمة فاتورتهما الأصلية كانت نحو 90 دولارا فقط، مبينا “ترك الزوج ملاحظة تقول احتفظ بالبقشيش لكي تدفع لموظفيك في الأسابيع القليلة المقبلة”.

واقتسم موظفو المطعم، وعددهم 30، المبلغ، ليحصل كل واحد منهم على نحو 300 دولار.

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وتابع كلفن “كنا مبهورين بأن أحد زبائننا اهتم بما فيه الكفاية وترك هذا المبلغ ليساعدنا على تخطي الأيام الصعبة”.

وأضاف “سيبقى العاملون في المطعم يعملون لابقاء المطعم مفتوحا حتى لو لم يكن باستطاعتنا دفع رواتبهم المعتادة”، مبينا “لانملك فكرة عن الوقت الذي سنحتاجه للعودة إلى وضعنا الطبيعي”.

ومع تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس في الولايات الخمسين وتجاوز عدد الإصابات 6400 حالة، يقبع ملايين الأميركيين في منازلهم.

وأعلنت ولايتا كنتاكي وإيلينوي أولى حالات الوفاة بسبب الفيروس فيهما، ليرتفع عدد الوفيات على مستوى الولايات المتحدة إلى 108 أشخاص.