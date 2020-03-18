أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تجتمع لمناقشة “خطة إنقاذ”

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستجتمع لمناقشة وإقرار خطة إنقاذ لإنهاء الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن الأندية مستعدة للعب 92 مباراة المتبقية من الدوري الإنجليزي دون جمهور وفي ملاعب محايدة وتنقل مباشرة على القنوات التلفزيونية.

وحسب الصحيفة، فاللقاءات المتبقية ستلعب في ملعبين أو 3 محايدة وفي أوقات مختلفة، لتتمكن القنوات التلفزيونية من نقلها للجماهير.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل نهائيات أمم أوروبا 2020 حتى صيف 2021، لتمكين الاتحادات المحلية من إنهاء الدوريات والمنافسات المحلية، وليتمكن من إنهاء المسابقات القارية للأندية قبل نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل.

وحسب الصحيفة البريطانية، فأندية الدوري الإنجليزي الممتاز تخشى عدم تمكنها من إنهاء المسابقات المحلية في التاريخ المحدد وتحدث مسؤولون من رابطة الدوري الإنجليزي مع رئيس الاتحاد الأوروبي بشأن مخاوفهم لكون الدوري الإنجليزي ما زال أمامه عدة جولات كإسبانيا وإيطاليا.

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وستطرح أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خطتها للنقاش في اجتماع، يوم الخميس المقبل، وتقتضي بلعب اللقاءات في ملاعب محايدة وكل 3 أيام ودون حضور الجمهور.

وتهدف الأندية من خلال اختيار ملاعب محايدة لكون كل ملعب بإمكانه احتضان أكثر من لقاء في اليوم ولتقليص عدد الأطباء والشرطة المكلفة بحماية اللقاءات والملاعب.

وقد تشكل الخطة -أيضا- عملية إنقاذ لإيرادات النقل التلفزيوني، التي قد تضيع بسبب توقف الدوري إذ يدخل اتفاق الموسم المقبل في بداية تموز/ يوليوز.