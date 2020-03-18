بسبب عرافة تنبأت بكورونا ريهام سعيد تهدد

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الإعلامية ريهام سعيد على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صفحة من كتاب “نهاية الأيام: توقعات وتنبؤات حول نهاية العالم” حيث أوضحت من خلال الصفحة تنبؤ العرافة سيلفيا براون مؤلفة الكتاب بمرض غامض في بدايات العام 2020.
وجاء فيها: “يجوب العالم ويهاجم الرئتين ويقاوم كافة العلاجات المعروفة، وربما يكون المحير حول طبيعة هذا المرض أنه يختفي سريعًا مثلما ظهر فجأة وسيهاجم مجددًا بعد سنوات ثم يختفي نهائيًا”.
وتفاعل المتابعون مع تنبؤات العرافة الأميركية، منهم من انتقد ريهام سعيد لنشرها تنبؤات يرونها من الخزعبلات، ومنهم من سألها عن تفاصيل أكثر، ومن بين هذه التعليقات كتب إحدى المتابعات ساخرة: “والنبي نقطيني بسكاتك”، التعليق استفز ريهام التي ردت بعنف وهددت المتابعة قائلة : “طب تعرفي تغوري من هنا قبل ما يتمسح بأهلك الأرض”.
يشار إلى أن كتاب “نهاية الأيام: توقعات وتنبؤات” للعرافة الأميركيّة الراحلة سيلفيا براون، لا يعتد بما جاء به كنبوءات موثقّة وحقيقية، وربما يعتبر بعض المختصين ما يصادف تحققه نوعاً من أنواع ضربات الحظ، لما في الكتاب من أحداث متنوعة تنبأت بها براون إلا أنها لم تحدث.
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