بسبب عرافة تنبأت بكورونا ريهام سعيد تهدد

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الإعلامية ريهام سعيد على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صفحة من كتاب “نهاية الأيام: توقعات وتنبؤات حول نهاية العالم” حيث أوضحت من خلال الصفحة تنبؤ العرافة سيلفيا براون مؤلفة الكتاب بمرض غامض في بدايات العام 2020.

وجاء فيها: “يجوب العالم ويهاجم الرئتين ويقاوم كافة العلاجات ‏المعروفة، وربما يكون المحير حول طبيعة هذا المرض أنه يختفي سريعًا مثلما ظهر فجأة وسيهاجم مجددًا بعد سنوات ثم يختفي ‏نهائيًا”.‏

وتفاعل المتابعون مع تنبؤات العرافة الأميركية، منهم من انتقد ريهام سعيد لنشرها تنبؤات يرونها من الخزعبلات، ومنهم من سألها عن ‏تفاصيل أكثر، ومن بين هذه التعليقات كتب إحدى المتابعات ساخرة: “والنبي نقطيني بسكاتك”، التعليق استفز ريهام ‏التي ردت بعنف وهددت المتابعة قائلة : “طب تعرفي تغوري من هنا قبل ما يتمسح بأهلك الأرض”.‏

يشار إلى أن كتاب “نهاية الأيام: توقعات وتنبؤات” للعرافة الأميركيّة الراحلة سيلفيا براون، لا يعتد بما جاء به كنبوءات موثقّة ‏وحقيقية، وربما يعتبر بعض المختصين ما يصادف تحققه نوعاً من أنواع ضربات الحظ، لما في الكتاب من أحداث متنوعة تنبأت بها براون إلا أنها لم ‏تحدث. ‏