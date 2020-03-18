بالفيديو – ياسمين عبدالعزيز تواصل تحدي كورونا بطريقتها الخاصة

متابعة بتجـــــــــرد: رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من التقبيل والأحضان، واللذين يعدان العامل الأول في نقل فيروس كورونا بين المصابين، إلا أن هناك بعض الفنانين الذين لا يلتزمون بتلك التحذيرات في تعاملاتهم اليومية مع غيرهم.

وفي نوع من تحدي الإصابة بفيروس كورونا، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو قصيراً لها بصحبة الممثلة سوسن بدر ظهرتا فيه وهما تتعانقان ولا تلتزمان بهذه المعايير، حيث ظهرت سوسن بدر وهي تقول لياسمين “حبيبتي تعالي هاتي حضن”، لترد عليها ياسمين بعد احتضانها “كورونا”.

وذلك ضمن وصلات المزاح بين الفنانتين في كواليس مسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي تخوض به الفناتان سباق الدراما الرمضاني القادم ويشاركهما البطولة مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات منهم كريم فهمي وشريف منير وعلا رشدي ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني ‏‏2020.‏

وكانت ياسمين قدمت العام الماضي مسلسل “لآخر نفس” وحققت به نجاحاً كبيراً حيث يعد أول عمل تبتعد به عن الكوميديا، في حين كان آخر أعمال سوسن بدر الجزء الثاني من مسلسل “أبو العروسة” مع الفنان سيد رجب.