بالصور – ياسمين صبري تكشف عن أول هدية تلقتها بعد الخطوبة

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متابعة بتجـــــــــرد: استعرضت الفنانة ياسمين صبري من خلال خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام أول هدية تلقتها بعد إعلان خبر خطوبتها رسمياً من رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة.
وشاركت الهدية مع متابعيها وهي عبارة عن صندوق مليء بالورود البيضاء مع رسالة وذلك من دار “كارتييه” المتخصصة في تصنيع المجوهرات وساعات اليد.
وكان أبو هشيمة قد أهدى خطيبته خاتم الخطوبة المميز والذي وصل سعره إلى نحو ثلاثة ملايين جنيه، وهو الأمر الذي كان مثار اهتمام عدد كبير من متابعيهما.
وخاتم الخطوبة الذي ارتدته ياسمين من تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من Diam Jewellery، وهو عبارة عن ماسة كبيرة الحجم مزينة بإطار باللون الذهبي.
من جهة أخرى، تستكمل ياسمين صبري، تصوير مشاهد مسلسلها “الفرصة الثانية” الذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل.
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