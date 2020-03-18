بالفيديو – ابن راغب علامة يقسو عليه خلال الحجر الصحي

متابعة بتجـــــــــرد: نشر السوبر ستار راغب علامة، على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو جديداً سجل له أثناء التزامه بالحجر المنزلي.

وظهر فيه برفقة ابنه الأكبر خالد وهو يقوم بممارسة التمارين الرياضية. واشار إلى أن الأخير يقسو عليه ويرغمه على حمل ما يعادل 30 كيلوغراماً. إلا أنه أبدى في تعليقه على المقطع فخره بذلك وكتب: “أهوى الرياضة في الهواء الطلق! وما في أحلى لما تشوف ابنك رجل وعم يدرّبك”.

وحقق أكثر من 191 ألف مشاهدة في الساعات الأولى بعد النشر. ويأتي هذا بعد إعلان التزامه الحجر المنزلي الذي يتم اتباعه في لبنان منعاً لزيادة عدد المصابين بالوباء الناتج عن فيروس كورونا. وقد ظهر في وقت سابق في قطع مصور وهو يقوم بتحضير طبق الفول. ويشار إلى أنه تعرض قبل ذلك لهجوم من الإعلامية اللبنانية ندى أندراوس التي عاتبته في تغريدة نشرتها على حسابها على “تويتر” بسبب عدم تلبيته الدعوة للمشاركة في أحد البرامج في إطار حملة التوعية الصحية التي يتم القيام بها في لبنان.

ونشرت صورة له وهو يمضي الوقت برفقة شقيقه ومقربين منهما على كورنيش المنارة في بيروت وهو أمر اعتبرته خاطئاً في ظل انتشار المرض.