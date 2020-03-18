بالفيديو – بعد الكمامة الذهبية.. محمد رمضان يواصل الاستعراض والتحدي

متابعة بتجـــــــــرد: لا يكف الفنان محمد رمضان عن إثارة الجدل في كل ما يقوم به في الفترة الأخيرة، حيث دأب على استغلال كل الأحداث للترويج لفكرة كونه “نمبر وان”.

فبعد استعراض مقتنياته الذهبية، يواصل رمضان التحدي من خلال صورة نشرها عبر حسابه على تطبيق “انستغرام” أعلن خلالها عن تعاونه مع المغني الشعبي حسن شاكوش لتقديم الأغنية الخاصة بمسلسل “البرنس”.

وظهر رمضان في الصورة مع شاكوش وعلق عليها قائلا: “إمبارح انتهينا من أغنية شارع أيامي غناء حسن شاكوش الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل البرنس لرمضان 2020. انتاج تامر مرسي تأليف واخراج محمد سامي بكرة ان شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

وتأتي هذه الصورة بعد ظهوره بكمامة ذهبية أثناء قيادته إحدى سياراته الفارهة، الأمر الذي عرضه لهجوم شرس واتهامه باستفزاز الناس والاستعراض بما يملكه بغض النظر عن الظرف الذي يمر به العالم أجمع، خاصة بعدما تردد أن سعر تلك الكمامة بلغ ألف دولار أميركي، أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري.

وبعد الضجة التي حصلت وإهانته، شعر ببعض الحرج جراء الهجوم الكبير والانتقادات الواسعة لما قام به فاضطر إلى حذف الفيديو من حسابه.