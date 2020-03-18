فيديو لـ أحمد الفيشاوي يحدث ضجة.. يضرب وجهه!

متابعة بتجــــــــرد: في تفاعل منه مع الأزمة التي يمر بها العالم في الفترة الحالية بعد انتشار فيروس كورونا، نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو ساخراً، من خلال حسابه الشخصي على “إنستغرام”، حيث ظهر خلاله وهو يعزف على البيانو ثم يحذر متابعيه بعدم لمس الوجه للوقاية من فيروس كورونا.

الفيشاوي وجه كلامه لمتابعيه وهو منفعل قائلاً: “يا جماعة لو سمحتم بعد إذنكم محدش يحط إيده على وشه”، ليفاجأ الجمهور به وهو يلطم وجهه أثناء إلقاء التحذير”.

وتلقى الفيشاوي تعليقات عديدة من متابعيه تسخر من طريقة التحذير التي ظهر وهو يقولها في الفيديو.

من ناحية أخرى حجزت محكمة جنح الدقي، أمس (الأربعاء)، المعارضة المقدمة من الفيشاوي، على الحكم الصادر بحقه بالحبس سنة، في اتهامه بالامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامتها ضده ابنته لينا الفيشاوي، لجلسة ٢٥ آذار (مارس) الجاري؛ للحكم.

وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر سعيد شعبان، قد قضت غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألف جنيه تعويضاً و50 جنيهاً أتعاب المحاماة والمصاريف.