شقيق ياسمين عبد العزيز يخطئ مجدداً وينشر أكاذيب عن علاقتها بأحمد العوضي.. والأخير يتجاهله

متابعة بتجــــــــــرد: أصبح وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز لا يمضي يومًا إلا ويثير الجدل بتصريحاته الصادمة، ولكن هذه المرة قرر فضح علاقة شقيقته بالممثل أحمد العوضي موضحًا أنه يعيش معها بنفس المنزل دون صفة .

وكتب من خلال حسابه على فيسبوك رسالة جديدة قال فيها: “بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي.. الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم وإللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم”.

وأضاف: “أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم.. طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني ؟!”.

أثار هذا التعليق ضجة كبيرة بين متابعيه الذين اتهموه باستغلال شهرة شقيقته للحصول على الاهتمام، ولم يوفروا الاهانات والشتائم ووصفه بأقبح الصفات بسبب المس بشرف شقيقته وأكاذيبه المستمرة وتلفيقه لهذه الأمور التي لا يمكن أن تكون صحيحة لوجود أولاد ياسمين معها في المنزل أولاً، ولحرص ياسمين على نشر تفاصيل حياتها من داخل منزلها والذي غالباً ما يكون مناسبات تخص اولادها ثانيا. وبعد الضجة التي أثارها بسبب غيرته وغيظه من علاقة شقيقته السليمة بالعوضي لم يرد الثنائي عليه بل فضلوا تجاهله بالكامل.