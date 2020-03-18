أول ظهور لـ نيللي كريم بالجبس بعد الحادث

متابعة بتجـــــــــرد: بعد حادث سقوطها من فوق دراجة بخارية، وإصابتها في قدمها أثناء تصوير مسلسلها الجديد “100 وش” الذي تخوض به سباق رمضان الدرامي، تداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” صوراً لأول ظهور للفنانة نيللي كريم وهي تضع قدمها في الجبس.

وكانت شركة “العدل جروب”، قد نشرت مقطع فيديو قصيراً عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستغرام”، أظهر فيه لحظة إصابة نيللي كريم، خلال كواليس تصوير مسلسلها الجديد “100 وش “، إذ تعرضت لحادث مروع أثناء ركوبها على دراجة بخارية.

وعلقت الشركة على الفيديو بقولها: “الفنانة نيللي كريم تعرضت لحادث كبير في تصوير مسلسل بـ١٠٠ وش وهتنزل التصوير الأسبوع ده إن شاء الله.. حمدلله على سلامتك يا نيللي”.

ورغم تأكيد الشركة أن نيللي سوف تعود إلى التصوير مرة أخرى خلال الأسبوع القادم، إلا أن هناك تسريبات تؤكد أنها لن تستطيع العودة للعمل قبل أسبوعين على الأقل.

يذكر أن مسلسل “100 وش”، كان يحمل اسم “النصابين”، ويشاركها في بطولته آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.