مي الخرسيتي.. من هي المرأة التي وجهت اتهامات خطيرة لترامب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ينتشر اسم الإعلامية والمدونة المصرية مي الخرسيتي بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، كما تتصدر عناوين البحث عبرغوغل في السعودية، بعدما نشرت مقطع فيديو أعادها للواجهة من جديد إثر غيابها لعامين.

ووجهت الخرسيتي اتهامات خطيرة للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب بأنه هو المتسبب في نشر فيروس كورنا لضرب الصين والسيطرة عليها بعد أن تمكنت الأخيرة من فرض نفسها اقتصاديا على مستوى العالم وأصبحت قاب قوسين أو أدنى حتى تتفوق على أمريكا.

كما وجهت الاتهامات لوسائل الإعلام الأمريكية أنها تسعى حاليا في بث الرعب والقلق من الفيروس بأوامر مفروضة عليها ضمن سياسة ممنهجة، مشددة على أن كورونا يعد نوعا من أنواع الأنفلونزا لا أكثر، وأن هذه الأزمة متعمدة لتنفيذ سياسة الرئيس ترامب بضرب اقتصاد الصين.

وألقت مي الخرسيتي اللوم والعتب على المصريين بسبب حالة الهلع والتأهب التي سيطرت عليهم وقالت لهم:"أنا وشي هيتحرق لو مقولتش المعلومة اللي عارفها، أنا في بلدي وربنا اختار يطهرها في الوقت دا وولاد بلدي في الذعر دا يبقى حرام عليا لو موضحتش المشهد".

وطالبت الجميع بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تنشرها وسائل الإعلام الأمريكية وتبثها المحطات حول العالم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستنشر لقاح الفيروس بعد فترة من أجل الأموال التي ستأتي بعد ذلك.

وفور قيام الإعلامية بنشر مقطع فيديو، بدأ المتابعون وخصوصا في السعودية بالبحث عن السيرة الذاتية لمي الخرسيتي لمعرفة تفاصيل عنها خاصة وأن المقطع المتدول أشاد به كثيرون وأثنوا على مضمونه.

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مي الخرسيتي.. من تكون؟

عاشت في المملكة العربية السعودية حتى سن التاسعة، مصرية لأبوين مصريين، توجهت مع والديها إلى الولايات المتحدة وعاشت هناك أكثر من 20 عاماً.

تخصصت الخرسيتي في أكثر من مجال؛ فهي معيدة وباحثة نفسية في جامعة تكساس، ومتخصصة في علم النفس وتحليل السلوكيات، وتعد سيدة أعمال، حيث إن لديها مطعماً في ولاية فلوريدا.

عرفها الجمهور قبل سنوات قليلة من خلال فيديوهاتها التي كانت تنتقد بها السلوكيات، ووجد البعض أن آراءها مثيرة للجدل ولا تناسب العادات والتقاليد العربية كما كانت تنتقد تصرفات الرجال بشأن الزواج.

وأعلنت مي الخرسيتي عودتها إلى مصر بصورة نهائية في نهاية 2017 وقامت بتقديم برامج تلفزيونية عبر شاشة "القاهرة والناس".

وحظيت مي بشهرة كبيرة أيضًا خلال فترة تخسيس وزنها، حيث كانت تقوم بنشر فيديوهات على السوشال ميديا للتمارين الرياضية التي تتبعها والأنظمة الغذائية التي تحرص عليها من أجل الحصول على قوام رشيق وصحي.