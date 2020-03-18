نبيل شعيل يرد على متابع انتقده.. والجمهور يتدخل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان الكويتي نبيل شعيل مقطع فيديو عبر حسابه الخاص في إنستغرام، أظهر جزءا من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "ندمان" وكتب معلقا عليه: "كواليس ندمان مع علي صابر، قصي عيسى، وأحمد الصانع مهندس علي، شكرا للجميع".

ويبدو أنَّ هذ الفيديو لم يلقَ القبول لدى البعض في ظل الظروف التي يمر بها العالم، إذ تفاجأ شعيل برد عنيف من أحد المتابعين والذي قال فيه: "والله فاضي انت الحين يا شعيل، هذا وقت الناس فاضيه فيه لاغاني"، وهو ما جعل الفنان الكويتي يرد عليه قائلًا: "هلا اخوي أي والله فاضي بس بشرني عساك لقيت لقاح كورونا".

وتفاعل الجمهور مع تعليق شعيل، وكعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا بين مؤيدٍ ومعارض، إذ وصفه البعض بـ "قصف جبهة" للمتابع بطريقة طريفة، مُعتبرين أن تعليقه لم يكن لطيفاً أبدًا، ولا يحق له الاعتراض والتدخل بالآخرين وانتقاد ما يفعلونه، مؤكدين أنَّ الحياة يجب أن تستمر حتى في ظل الأوضاع التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير وتوقيفه للعديد من الأنشطة والأعمال.

في حين انتقد البعض الفنان الكويتي بسبب تعامله مع الوضع المأساوي والعزل الصحي الذي يدور في العالم بشكل سلبي على حد قولهم، حيث رأوا أنَّ دور الفنانين والمشاهير حاليًا هو دورٌ توعوي كونهم قدوةً للجمهور، ويجب عليهم أن يتوجهوا إلى توعية الناس، ودعمهم وتحفيزهم على البقاء في منازلهم بطريقة النصح وليس تجاهل الأمر والحديث عن الفن.

Advertisements

لكن كثيرين من متابعي شعيل شاركوا الفيديو الذي نشره الفنان نبيل شعيل منذ فترة قصيرة، شجع من خلاله الجميع على ملازمة منازلهم، مشيرا إلى أنه طلب من أفراد عائلته البقاء في المنزل ومنعهم من الخروج نهائيا لتفادي الأوضاع الصحية السيئة.

يُشار إلى أن الفنانين والنجوم يعيشون الآن حالةً من الكساد بعد إعلان إيقاف جميع الحفلات والفعاليات الفنية، وحتى تصوير الأعمال والمسلسلات، بالإضافة للسفر، بسبب تفشي فيروس كورونا بشكلٍ كبير وهو ما أوقف جميع فعاليات الحياة في جميع أنحاء العالم.

كما تم إيقاف إصدار أي أعمال جديدة أو حتى البدء بالتحضير لها بأي شكل من الأشكال، فباتت بعض شركات الإنتاج تعيش فترة عصيبة بسبب تزامن إيقاف تصوير أعمالهم مع اقتراب الموسم الرمضاني والذي يعتبر من أهم المواسم التي تنتظرها شركات الإنتاج في كل عام لعرض أعمالها.

هذا وكان الفنان نبيل شعيل قد طرح "ميني ألبوم" بعنوان "كبير الفن" عبر قناة شركة روتانا، ويضم 5 أغنيات بلهجات مختلفة هي "آخر حبنا، حبه، ندمان، جازلي وكبير الفن".

وقبل هذا كان شعيل قد طرح ثلاث أغنيات خليجية، وهي "أفارق" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان عصام كمال، وتوزيع ميشيل فاضل، وأغنية "عزة النفس" من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان أدهم صباح هادي الغفاري، وتوزيع عباس صباح، أما الأغنية الثالثة والأخيرة فكانت "نعم ممكن" من كلمات أحمد الصانع، وألحان فايز السعيد.