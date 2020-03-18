شكرا لقرائتكم خبر عن علينا أن نكون أقوياء.. رسالة ليدى جاجا لجمورها من الحجر الصحى للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة العالمية ليدى جاجا، نصائح جديدة إلى متابعيها الذين يلتزمون بتطبيق الحجر الصحى المنزلى للوقاية من فيروس كورونا، ونشرت صورة تجمعها بصديقها على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، منذ قليل، وعلقت قائلة: "اليوم السادس من الحجر الصحى.. علينا أن نكون أقوياء، ونلعب ألعاب الفيديو والبطاقات، ونعتنى بأنفسنا".

وأضافت فى رسالتها لمتابعيها: "تذكير مهم: حافظ على عقلك خاليًا من الإجهاد قدر الإمكان وحركة جسمك. حاول أن تمررها بنفسك حال كان لديك هالة، فلا بأس ومن الرائع أن تبقى فى المنزل إذا استطعت! يا له من تصرف لطيف للعالم".



ليدى جاجا

وكانت قد تصدرت النجمة العالمية ليدى جاجا غلاف مجلة PAPER الشهيرة فى عددها لشهر أبريل، وظهرت بالكثير من الإطلالات الغريبة التى اشتهرت بها طوال مسيرتها الفنية، وارتدت الكثير من الملابس التى أظهرتها وكأنها "إنسان آلى" يخضع للعديد من الفحوصات.

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وظهرت جاجا، أمس، فى صورة جديدة لها من منزلها بجانب كلابها كوسيلة تعبير داعمة للمناشدات الدولية المطالبة بالمكوث فى المنزل هذه الفترة لعدم التعرض لعدوى فيروس كورونا القاتل، وتفاعلت مطربة البوب الشهيرة، مع الحملة العالمية ضد فيروس كورونا القاتل ببعض النصائح والإرشادات لجمهورها لعدم الوقوع في فخ الإصابة أو العدوى بهذه الوباء الذي أصبح منتشرًا على مستوى العالم.

ووجهت رسالة قائلة: "تحدثت مع بعض الأطباء والعلماء، ليس الأمر أسهل على الجميع فى الوقت الحالى، لكن أصح ما يمكننا القيام به هو الحجر الصحى الذاتى وعدم التسكع مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وفي مجموعات كبيرة".

وفى وقت سابق، حرصت النجمة العالمية ليدى جاجا، على مؤازرة الناس ومحاولة طمأنتهم بتأكيدها على تكاتف الجميع فى مواجهة المرض كشركاء فى هذا العالم.