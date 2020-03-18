شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تطرح "ادعيلى ياما" بمناسبة عيد الأم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة أمينة أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم بعنوان "ادعيلى ياما"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي خالد نبيل، على حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".

على جانب آخر ، طرحت المطربة أمينة العام الماضي آخرألبوماتها الغنائية، الذي يحمل عنوان "اللي راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على اغانى الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، وكان الألبوم قد ضم 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، "السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع اشرف البرنس.

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "اللي راحوا" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق، " الجديد" كلمات ملاك عادل وألحان عصام اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق، "على جمر الهوا" كلمات وألحان عمرو العلى وتوزيع كريم عبد الوهاب، "ارجع لبيتك" كلمات مصطفى حسن وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم، "آه بحبه" كلمات مصطفى حسن وألحان حمزة وتوزيع أسامة عبد الهادي

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال أمينة مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "اخلع" من كلمات إيلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى العاصمة اللبنانية بيروت.