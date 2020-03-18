شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال فى "سيلفي" مع حسن شاكوش : "ربنا يبعد عنا الكورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، صورة سيلفي تجمعه بصديقه المطرب حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الأربعاء، وعلق عمر كمال على الصورة ساخرًا من انتشار الوباء العالمي: " ربنا يبعد عننا الكورونا"، وتخطت أغنية "عود البطل" للثنائي شاكوش وعمر كمال حاجر الـ35 مليون مشاهدة عبر صفحة حسن شاكوش على يوتيوب لتحقق نجاح كبير بعد أغنية "بنت الجيران".

وقبل أيام، نشر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، مقطع فيديو جديد له، وهو يغني أغنية جديدة له بعد تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات، عبر حسابه الشخصي بمختلف منصات السوشيال ميديا.



عمر كمال وحسن شاكوش

وجاءت الأغنية التي طرحها كمال عبر حسابه، تجسيدًا لحال طلاب المدارس والجامعات المصرية على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل الدراسة، وجاءت كلماتها كالآتى: "رئيسنا دا حكاية، أدانا أجازإيه، خليك بقي معايا فترات كتير جايه، كورونا كورونا منها هيحمينا، وهيفضل يدينا أجازات كتير جايه".

Advertisements

وعلى جانب آخر، خص الفنان عمر كمال ”الخليج 365”، بفيديو يغنى فيه جزءًا من أغنيته الجديدة "أمى يا نور العين" التى من المقرر إطلاقها تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم.

تقول كلمات الأغنية: "كبرتى ياما ولسه طفلك وببكى لما يوحشنى حضنك بضعف فى بعدك وأحتاج أضمك علشان أحس أمان.. ولسه بشبط فيكى وفى عطفك ودموعى تنزل يمسحها كفك.. من قبل ما أجى الدنيا عارفك أنتى دوا للأحزان.. يوم بعد يوم بأكبر قصادك ولا توبت يوم عن احتياجك شيلتى الهموم علشان ولادك وعيشتى لينا سنين".

وجدير بالذكر أنه رغم نجاح الأغنية الأخيرة عود البطل لمطربى المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، إلا أنه ما زال هناك انتشار كبير لمهرجان بنت الجيران، حيث حظت الأغنية انتشارًا واسعًا وذاع صيتها ليتجاوز معجبيها المصريين والعرب ليرقص على نغماتها الشباب الأوروبى، والتى كانت آخرها فى شوارع فرنسا".