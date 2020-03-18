كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مارس 2020 11:54 صباحاً - تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لإحدى فرق التعقيم وهي تجوب الشوارع المصرية من أجل تعقيم الأسطح والمداخل من فيروس كورونا للحد من انتشاره .
وظهر في مقطع الفيديو الذي التقطه أحد المارة رقص فريق التعقيم أثناء سيرهم في أحد الشوارع على أغنية ” بنت الجيران ” للمطربين حسن شاكوش وعمر كمال .
وذلك كنوع من الترفيه على أنفسهم لينسوا ما يتعرضون له أثناء عملهم من مخاطر من أجل إنقاذ دولة كاملة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فرقة تعقيم تجوب شوارع مصر وتحارب كورونا بالرقص على أغنية بنت الجيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.