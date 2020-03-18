شاهد .. فرقة تعقيم تجوب شوارع مصر وتحارب كورونا بالرقص على أغنية بنت الجيران

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مارس 2020 11:54 صباحاً - تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لإحدى فرق التعقيم وهي تجوب الشوارع المصرية من أجل تعقيم الأسطح والمداخل من فيروس كورونا للحد من انتشاره .

وظهر في مقطع الفيديو الذي التقطه أحد المارة رقص فريق التعقيم أثناء سيرهم في أحد الشوارع على أغنية ” بنت الجيران ” للمطربين حسن شاكوش وعمر كمال .

وذلك كنوع من الترفيه على أنفسهم لينسوا ما يتعرضون له أثناء عملهم من مخاطر من أجل إنقاذ دولة كاملة .