بالأرقام.. تراجع أسعار النفط للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء

الأربعاء 18 مارس 2020

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 17 عاما مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.



وبحلول الساعة 0822 بتوقيت جرينتش، تراجع الخام الأمريكي 84 سنتا، أو 3.12%، إلى 26.11 دولار للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو/أيار 2003. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 6% أمس الثلاثاء.

ونزل خام برنت 37 سنتا ما يعادل 1.29% إلى 28.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. وكان قد هبط في وقت سابق إلى 28.05 دولار وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016. وفقد خام القياس العالمي 4.3% أمس الثلاثاء.

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ولقيت الأسعار بعض الدعم من بيانات تفيد بانخفاض مخزونات الخام والبنزين والمشتقات في الولايات المتحدة، لكن توقعات الطلب تظل قاتمة وسط حرب أسعار بين المنتجين الرئيسيين.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة: "انهيار طلب النفط بسبب انتشار فيروس كورونا يبدو أكثر حدة"، وتوقع أن ينخفض سعر الخام إلى 20 دولارا للبرميل في الربع الثاني، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ بداية 2002.

كما توقع البنك انكماش الطلب بواقع ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول نهاية مارس/آذار الجاري بسبب الوباء، وأن يبلغ التراجع السنوي 1.1 مليون برميل يوميا في 2020، وهو ما وصفه بأكبر انخفاض مسجل.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 7842 في العالم، فيما سجلت أكثر من 191 ألف إصابة منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 بتوقيت جرينتش.