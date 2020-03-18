شكوك بإصابة الأمير هاري وميغان ماركل بفيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أثيرت مؤخراً الشكوك حول احتمال اصابة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالوباء الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وذكر تقرير لموقع People الخاص بالمشاهير أن السبب هو لقاء تم بين الأمير ولويس هاملتون خلال افتتاح Silverstone Experience Centre.

وتبين فيما بعد أن نجم الفورمولا 1 ظهر في وقت سابق إلى جانب النجم العالمي ادريس ألبا وزوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو اللذين أعلنت مؤخراً إصابتهما بالوباء.

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ونقل الموقع عن مصدر في القصر الملكي قوله: “كما هي حال الجميع يتبع الأمير وميغان النصائح التي تساعد على الوقاية من الفيروس. وفي حال تبين أنهما اتصلا بأشخاص تم تشخيص إصابتهم بالمرض فلا بد من أن يقوما بالإجراءات اللازمة”.

ويأتي هذا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الثنائي لبريطانيا من أجل المشاركة في احتفالات الكومنوولث. ويذكر أن ميغان شعرت بالخيبة مؤخراً بعد إعلان إلغاء حفل Met Gala 2020 الذي تنتظره عادة بفارغ الصبر.

ويشار إلى أن الاضواء سلطت قبل ذلك على الأمير هاري بسبب تسريب مضمون محادثة تلفونية له مع الفنانين الروسيين فلاديمير كوزنيتسوف وأليكسي ستولياروف حيث قال بحسب تقرير لصحيفة Daily Mail إن يدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملطختان بالدم. كما سخر من الأمير جورج ابن شقيقه الأمير وليام.