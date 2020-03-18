مايا دياب مع ابنتها في برنامج توعوي مباشر يوميًا

نظرًا للظروف الصعبة التي نعيشها جميعا من مختلف المناطق والدول، وتشجيعا للبقاء بالمنازل للحد من إنتشار فيروس كورونا، ولأهمية التوعية في هذا الوقت تحديدًا، أطلقت “كاي” إبنة النجمة مايا دياب فكرة جديدة تنفذها مايا ببرنامج Side talks with MAYA تطل به بشكل مباشر عبر انستغرام (live) تستضيف فيه بطريقة مباشرة أشخاصاً متخصصين بأمور مختلقة للمساعدة بتخطي هذه المرحلة الصعبة.

فتتحدث مايا خلال الحلقات المباشرة من هذا البرنامج “الإلكتروني” مع ضيوفها عن مواضيع عدة ومنوعة بعضها يخص العائلة التي تقضي كل وقتها داخل المنزل. ويقدم ضيوفها (من منازلهم) بعض الأفكار المفيدة للمتابعين ويجيبون على أسئلة مباشرة من متابعيها وأفكار قد نتشارك بها معا بالوقت نفسه تتشارك مايا معهم بعض تفاصيل حياتها اليومية حالياً.

مدة كل حلقة لا تتعدى ٣٠ دقيقة ستتنوع بين الترفيهية والتثقيفية. والحلقة الأولى ستكون اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت تستضيف فيها الدكتورة النفسية رندا شليطة.

على أمل ان ينتهي هذا الكابوس الصحي قريبا ونحتفل جميعا بشفاء آخر مريض بالكورونا.