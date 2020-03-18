وائل عبد العزيز لياسمين وأحمد العوضي: ما تعلنوا جوازكم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مازال خلاف الفنان المصري وائل عبد العزيز مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز قائماً بسبب العلاقة العاطفية مع الفنان أحمد العوضي.

هذا الأمر دفع وائل عبد العزيز لتوجيه رسالة جديدة لشقيقته الفنانة، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ولمح إلى أن ياسمين عبد العزيز تزوجت سراً مع أحمد العوضي، وطالبهما بإشهار زواجهما تطبيقاً للعرف السائد والأصول بحسب تعبيره.

وكتب وائل عبد العزير في المنشور: "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي.. الغلط مش عليك الغلط علي إللي سابتك تغلط في أهلها كلهم وإللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".

وتابع وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم".

وتوعد وائل عبد العزيز شقيقته وأحمد العوضي بأنه سيأخذ حقه، وقال: "قسماً بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيراً للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني؟!".

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وكان وائل عبدالعزيز قد انتقد شقيقته ياسمين "لمواعدتها رجلا يصغرها بعشرة أعوام"، مندداً بصورة ياسمين مع العوضي التي قال إنه "لا لزوم لها على حساب سمعتك وسمعتنا".

يشار إلى أن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي قد حسما طبيعة علاقتهما بعد جدل كبير استمر قرابة شهر ونصف، حيث اضطرهما منشور شقيق الأولى الفنان وائل عبدالعزيز إلى كشف عدم رضاه عن صورهما التي يتم نشرها عبر حساباتهما من آن لآخر دون تحديد ما يرميان إليه.

وصعّدت ياسمين عبد العزيز، من حدة الخلاف بينها وبين شقيقها وائل عبد العزيز، بعد هجومه الشديد على علاقتها بمواطنها أحمد العوضي، ومعارضته لمصارحة كل منهما بحبه للآخر عبر صفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.