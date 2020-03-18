شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "لعبة النسيان" يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى بالكمامة والجوانتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق مسلسل "لعبة النسيان" بعيد ميلاد النجمة دينا الشربيني أمس فى كواليس التصوير، وكان اللافت فى الاحتفال ارتداء عدد كبير منهم للجوانتى والكمامات خوفا من العدوي بفيروس كورونا.

كما حرصت الفنانة إنجي المقدم على تهنئة صديقتها دينا الشربيني، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها قائلة :" عيد ميلاد سعيد يا روح قلبي .. أتمنى لك عيد ميلاد رائع وسنة رائعة يا رب مليئة بالسعادة والنجاح وكل ما تتمنيه".



انجى المقدم

تظهر الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث مسلسلها الرمضانى المقبل "لعبة النسيان"، فى دور زوجة لكنها تقع فى غرام شخص آخر وتلجاء لخيانة زوجها، ما يجعلها فى ورطة عندما يكتشف زوجها حقيقتها وتتسبب فى قتله ثم تفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى.

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ويعد مسلسل "لعبة النسيان" ثانى بطولات الشربينى المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت مسلسل "زى الشمس" العام الماضى.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى، والمسلسل مأخوذ من فورمات ايطالية .

وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز ماجد الكدواني، دينا الشربينى، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم من النجوم.

يشار إلى أن دينا الشربينى شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته كل من النجمة سوسن بدر والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أحمد صلاح السعدنى والفنان أحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم، ودارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حيث تعرضت "فريدة" شقيقة المحامية "نور"، للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.