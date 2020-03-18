شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر يدعم صناع الأفلام السعودية المتضررين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي تنظم مهرجان البحر الأحمر السعودي عن إطلاق صندوق دعم اجتماعي عاجل لصنّاع الأفلام في السعودية يصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

ويهدف صندوق الدعم الاجتماعي لمساعدة صنّاع الأفلام في السعودية ممن تأثر دخلهم بشكل مباشر وبالغ أثر الإجراءات الوقائية الاحترازية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد ويستهدف الصندوق تقديم معونة مالية مباشرة لأي من العاملين والعاملات في صناعة السينما المحلية، ممن تعطلت أعمالهم أو تأثر دخلهم بشكل ملحوظ وباتوا غير قادرين على استيفاء التزاماتهم المعيشية الأساسية أو ما يترتب من التزامات صحيّة طارئة.

وتشدد المبادرة على صنّاع الأفلام بضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بعدم مزاولة المهنة طيلة فترة التعليق الرسمي، تأييداً لجهود كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكانت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائى بالسعودية، أجلت فعاليات الدورة المقبلة التي كان من المقرر إقامتها 12 مارس الجارى، بمدينة جدة، وذلك كإجراء احترازى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت إدارة المهرجان بيانا جاء فيه: تماشيًا مع الإجراءات الحترازية الوقائية وحرصا منا على صحة وسلامة ضيوفنا وجمهورنا وفريق العمل، يعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى عن تأجيل دورته الافتتاحية والتي كان من المقرر إقامتها في جدة التاريخية من 12 إلى 21 مارس 2020 .

وأضاف البيان: نتقدم لكل صناع ومحبى السينما بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب، إلا أنه يتوجب علينا جميعًا مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وإلا نتوانى في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفيروس عالميا.

واختتم البيان نعلم مدى ترقب الجميع لدورة المهرجان الافتتاحية، ونتقدم لكم بعميق شكرنا وامتناننا لدعمكم ووقوفكم إلى جانبنا، نعدكم بأن المهرجان سيعقد في وقت لاحق، ونؤكد استمرار التزامنا إزاء صناع الأفلام والمنتجين وشركائنا وجمهورنا، حيث سنقوم بالإعلان عن المواعيد الجديدة لدورة عام 2020 حالما أمكن ذلك، وسنبذل كل ما بوسعنا لموافاتكم بآخر المستجدات.. مع تمنياتنا لكم بالصحة والسلامة".