شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يعوض غيابه عن رمضان المقبل بـ"أموال عامة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد النجم هانى سلامة للظهور في شهر رمضان كل عام، وبالأخص خلال الـ 3 مواسم الرمضانية الماضية، وكانت آخر أعماله مسلسل "قمر هادى"، للمؤلف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة سينرجى، والذى عرض فى موسم رمضان الماضى، ولأول مرة يغيب عن دراما رمضان هذا العام، لذلك قرر أن يعوض غيابه بمشاركته في عمليين سينمائيين الأول "أموال عامة" ومرشح أن تقوم بدور البطولة النسائية أمامه الفنانة اللبنانية نور والعمل الثانى فيلم "الكاهن" وتقف فى البطولة النسائية أمامه الفنانة درة.





وتعاقد هانى سلامة على فيلم "أموال عامة" خلال الشهور الماضية ليعود من خلاله للسينما بعد غياب 9 أعوام، للمخرج هادى الباجورى تأليف هيثم الخميسى، وتدور أحداث الفيلم الذى يحمل اسم مؤقتاً ويتجه صناعه لتغييره خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطارمن الغموض والإثارة حول عدد من الجرائم الكبيرة التي يتم التخطيط لها بطرق مختلفة ودقيقه للغاية، ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم منتصف الشهر المقبل بعد الانتهاء من الأزمة الحالية التي تمر بها بلاد العالم وهو فيروس كورونا.

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وتعاقد الفترة الماضية على فيلم "الكاهن" للنجمة درة، تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، المقرر ان ينطلق تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويشاركهم في بطولة الفيلم الفنان محمد ممدوح "تايسون" على أن يتم اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويغيب هانى سلامة عن السينما منذ 9 سنوان حيث قدم آخر أفلامه "واحد صحيح" تأليف تامر حبيب وإخراج هادى الباجورى وشارك فى بطولته رانيا يوسف، وعمرو يوسف، وبسمة، وياسمين رئيس، وكندة علوش وزيزى البدراوى وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين.

ودرات أحداث الفيلم حول والدة "عبدالله" إقناعه بالزواج، بمساعدة صديقه وشريكه "فادي"، إلا إن عبدالله يقيم علاقة غير شرعية مع سيدة الأعمال (فريدة)، في الوقت الذي تتعلق فيه المذيعة "مريم" بقلبه وتسعى للزواج منه، وتحاول صديقته "نادين" استعادته كحبيب عقب انفصالها عن زوجها، لكن عبدالله لا يعبأ بهن لحبه للفتاة المسيحية "أميرة".