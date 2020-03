شكرا لقرائتكم خبر عن هوليوود تعد خسائرها.. 10 أفلام تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معاناة يعيشها نجوم هوليوود وشركات الإنتاج بسبب تعطيل عرض أفلامهم نتيجة تفشي فيروس كورونا في الكثير من دول العالم، مما أدى إلى تأجيل عرض مجموعة من أشهر الأفلام التي كان مقرر عرضها خلال أيام، ولكن مع تزايد المخاوف الصحية في شتى أرجاء العالم جراء تفشي الفيروس القاتل، تم تأجيل عرض هذه الأفلام بناء على القرارات التي تتخذها الحكومات بغلق أي مكان تجمع منعا لتفشي عدوى كورونا.

ونعرض أسماء أبرز 10 أفلام كان مقرر طرحها خلال أيام وتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، وهي:

No Time To Die

Black Widow

The New Mutants

A Quiet Place 2

Mulan

Peter Rabbit 2

Advertisements

Fast & Furious 9

Antlers

The Woman in the Window

The Personal History of David Copperfield

وفي ذات السياق، تراجعت مبيعات التذاكر إلى أدنى مستوياتها في أخر 20 عام على الأقل في دور السينما بأمريكا الشمالية حيث أدى وباء كورونا، إلى واحدة من أسوأ عطلات نهاية الأسبوع في هوليوود في شباك التذاكر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " abcnews"، بلغ إجمالي الخسارة حوالي 55.3 مليون دولار في المسارح الأمريكية وكندا.

وحدث هذا الأمر في عام 2000، حيث كانت إيرادات شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع منخفضة للغاية، وفقًا لشركة البيانات Comscore، عندما تم بيع تذاكر بقيمة 54.5 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع في سبتمبر، ولكن ذهب المزيد من الأشخاض إلى السينما مع نهاية الأسبوع بعد 11 سبتمبر 2001.

وكانت قد أغلقت معظم دور السينما الأوروبية أبوابها في الأيام الأخيرة، وكذلك المسارح في الصين والهند ولبنان والكويت، وقد أدت عمليات الإغلاق هذه بالفعل إلى خفض المكاسب الدولية. يحث مسؤولو الصحة أولئك الذين يمكنهم البقاء في المنزل على القيام بذلك ، للمساعدة في منع انتشار الفيروس.