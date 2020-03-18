وفاته سبب شهرة توفيق الدقن وزوجته والدة فنانة مشهورة.. معلومات عن سعيد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في مثل هذا اليوم، 18 مارس، من عام 1911، ولد الفنان سعيد خليل، واحد من شريري السينما المصرية، بدأ حياته الفنية فى بداية الأربعينيات ممثلا فى الفرقة القومية، وتميز في أدوار الشر، فكل أدواره تحمل هذا الطابع، ربما لبراعته في هذا الدور.

وفي ذكرى ميلاده، نرصد لكم معلومات عن الفنان الراحل:

- اكتشفه عزيز عيد وهو يقوم بالتمثيل في مسرح المدرسة.

- تزوج من الفنانة سعاد حسين، وأنجب منها نجله سمير، وسعاد حسين هي والدة الفنانة سماح أنور.

- سافر إلى ألمانيا لدراسة التمثيل لكنه عاد بسبب وفاة والدته.

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- كان سعيد خليل عضوا بارزا بالعصابات في الأفلام المصرية، ومنها دوره في فيلم صراع في النيل، أمام الفنان عمر الشريف.

- من أبرز أدواره التى جسدها شخصيته في فيلم ريا وسكينة، إذ جسد دور عبدالعال.

- شارك في أكثر من 112 عملا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

- آخر أعماله مسلسل "اليتيم و الحب" في سنة 1980.

- في أواخر حياته، عانى سعيد خليل من المرض، وكان يشارك في عرض مسرحي بمحافظة المنيا في فرقة الفنانة روحية خالد وكان يجسد دور المعلم الشرير بالمسرحية، واعتذر سعيد خليل عن استكمال المسرحية بسبب المرض، وقتها شاهدت روحية الفنان الشاب توفيق الدقن (كان رئيس فريق التمثيل بالمدرسة الثانوية)، التي يقام فيها العرض، فحاز الدقن على إعجابها، واقتنعت به، ليبدأ مشواره الفني.

- توفي الفنان سعيد خليل في 28 مايو من عام 1980.