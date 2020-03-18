محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
يواصل صناع مسلسل تيمون وبومبا تصوير مشاهد العمل بشكل مكثف، من أجل الانتهاء من أغلب المشاهد في أقرب وقت.
وقال أحمد فهمي إن المسلسل حلقات منفصلة متصلة، وتدور في أجواء عائلية، مضيفا المسلسل مختلف تماما عن المسلسل الكرتوني الشهير.
وأضاف فهمي لـ"الخليج 365" أنهم انتهوا من تسجيل الأغاني الخاصة بالعمل، خلال اليومين الماضيين.
وأوضح فهمي أن هناك تفاهما كبيرا يجمعه بالمخرج أحمد الجندي، الذي يعتبره أفضل مخرجي الكوميديا في مصر.
وأشار إلى أن استكمال فيلم السقوط في حلم سوسن سيكون بعد الموسم الرمضاني، مشيرا إلى أن الفيلم تعاون جديد يجمعه بالمخرج أحمد الجندي.
مسلسل تيمون وبومبا من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد فهمي وأكرم حسني وويزو وبيومي فؤاد وعارفة عبدالرسول، ومن إنتاج شركة سينرجي.
الأوضاع واستقرارها، مطالبا الجميع بالبعد عن التجمعات والالتزام بالإرشادات الطبية اللازمة.
وكان من المقرر طرح فيديو كليب "اللي فات مات"، خلال اليومين الماضيين، والأغنية كمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| أحمد فهمي: "تيمون وبومبا" يدور في أجواء عائلية وبعيدا عن المسلسل الكرتوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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