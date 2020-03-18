تراند اليوم : فنانة شهيرة تنشر صورة تظهر منطقة حساسة..ومتابعة: استري نفسك انتي مسلمة



وضعت فنانة شهيرة نفسها في موقف محرج بعد أن أقدمت على نشر صورة خاصة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أظهرت فيها منطقة حساسة.

ونشرت الفنانة الأردنية الشهيرة صبا مبارك، صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "تويتر"، مرتدية ملابس كاجوال لكنها أظهرت منطقة البطن، ما أثار غضب البعض بينما نالت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعيها.

و كتبت صبا مبارك تعليقًا على صورتها :« يوم جديد وتفاؤل وثقة بكل شي حلو جاي .. بحبكم وديرو ‏بالكم على حالكم».

ورغم تفاعل البعض معها مشيدين بجمالها، إلا أن هناك من أبدى غضبه من ظهور جزء من بطنها، حيث علقت إحدى متابعتها بالقول :«أول شي استري نفسك أنت مسلمة وعودي إلى الله لأن الدنيا قصيرة ‏والآخرة خير لك من الأولى».

من جانبها ردت صبا مبارك على التعليق المحرج للمتابعة والتي يبدو أنها حظرتها فيما بعد، حيث ردت قائلة :« ياختي حطي كمامة وغسلي إيديكي منيح واتيسري».







