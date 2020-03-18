تراند اليوم : فيديو| مطرب مصري شهير يترك الغناء ويتفرغ لحفظً القرآن وتعليمه 17 عامًا

كشف مطرب مصري شهير سر اختفائه عن الساحة الغنائية لمدة 17 عامًا.

وقال المطرب حسن فؤاد خلال مقابلة مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة "dmc"، إن توقفه عن الغناء في عام 2003، كان بترتيب رباني، ربني ألهمني لأحفظ القرآن، والتحقت بمعهد القراءات، وحصلت على إجازة في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن سهلاً، فهو يحتاج إلى وقت وتفرغ وتوفيق من الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أنه ظل على مدار تلك السنوات الطويلة يقوم بتعليم القرآن، وقام بالعمل إمامًا لأحد المساجد، من دون الحصول على أجر مقابل ذلك، لافتًا إلى "من يمسك كتب ربنا.. ربنا ما يسيبوش أبدًا.. ربنا فتح لي أبوابًا كثيرة.. قال لي أنت مشيت في الطريق ده فأنا مش هأسيب لك".

وكشف أن عائلته كانت رافضة انضمامه للعمل الفني، نظرًا لأن والده كان يعترض على ذلك، وعندما رأى والده يغني في أوبريت "اخترناك" للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أعجب به وقتذاك.

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لكنه أكد أن قراره توقفه لم يكن قراره بل هو قرار من عند ربنا.

يشار إلى أن حسن فؤاد وهو من اكتشاف الملحن الراحل عمار الشريعي برز في منتصف تسعينات القرن الماضي، ومن أشهر أغانيه تتر مسلسل "أرابيسك"، الذي قام ببطولته النجم صلاح السعدني.