تراند اليوم : قصة يحيى شاهين الذي جسد شخصية "سي السيد": زوجته دمرت حياته وأصيب بالاكتئاب

لا أحد ينسى شخصية "سي السيد" التي جسدها الفنان المصري يحيى شاهين عن رائعة نجيب نحفوظ "الثلاثية".

و تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان يحيى شاهين الذي رحل عن عالمنا قبل 26 سنة من الآن .

وفيما يلي بعض المعلومات عنه:

- اشتهر باسم (سي السيد) نظرًا لدوره الشهير في ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين - السكرية - قصر الشوق ).

- تزوج في سن كبيرة نسبيا من سيدة مجرية وأنجب منها طفلتين ، لكن حدثت

خلافات بينهما ، وإزاء ذلك قامت زوجته باصطحاب الطفلتين والهروب بهما

بعيدًا عنه مما تسبب له في حالة نفسية سيئة استمرت معه لفترة طويلة.

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- تزوج من مشيرة عبد المنعم وأنجب ابنتهما داليا وظلا سويا حتى وفاته

- لعب دور البطولة أمام الفنانة أم كلثوم في فيلم (سي سلامة) وتفاجأ أنها

تتناول معه الإفطار حتى لا يشعر أنه ممثل مغمور ، وحينها سألته عن أجره

فقال إنه 150 جنيها .. طلبت من كلثوم من المخرج أن يرفع أجره إلى 600 جنيها

ليصبح مثل حسين صدقي ، ولم ينسى لها هذا المعروف.

- اشترك في 9 أفلام من ضمن الأفلام التي صنفت كأفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية

- توفي بعد تأدية العمرة.

