تراند اليوم : فيديو| ممثل مصري شهير يرد على "إصابته" بفيروس كورونا



تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء عن إصابة الممثل محيي إسماعيل بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي رد عليه بالنفي القاطع.

وأبدى إسماعيل استغرابه من الأنباء التي راجت حول إصابته عبر نشر صفحة "مفبركة" لإحدى الصحف المصرية، قائلاً إنه لا يعرف من هو مصدر الشائعة، وإنه لأول مرة يسمع بهذا الكلام.

وقال إسماعيل في مداخلة متلفزة مع قناة (CBC)، إمر سيء للغاية وجود شائعات وانتشارها بشكل كبير، لكنه أكد أنه بصحة جيدة، وعلق مازحًا: "الحمد لله لسه واكل مكرونة".

وأضاف: "الحمد لله ربنا حاميني وحامي مصر كلها، والناس كلها دلوقتي بتحب بعضيها، لأنهم أكتشفوا أن الحياة ملهاش أي معنى".

وأكد إسماعيل أن المصريين يتقبلون تعليمات الحكومة التي دعت إلى التقليل من النزول إلى الشارع، لكنه أشار إلى أن هناك من يضطر للنزول من منازلهم، لأن لديهم بعض الأغراض أو المهام المستعجلة.

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لكن رغم ذلك، أكد أنه "يجب أن يكون التعامل بشكل حذر وبحرص من العدوى وانتشار الفيروس".

وسجلت مصر، مساء الإثنين، حالتي وفاة جديدتين، رفعت العدد إلى 4، وتسجيل 40 إصابة بالفيروس، رفعت العدد إلى 166، بينهم 26 حالة تم شفاؤها.