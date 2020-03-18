تراند اليوم : هذه الطفلة أصبحت أشهر فنانات مصر..فمن تكون؟



صور الطفولة تظل لها رونقها لدى الجميع، فمهما أصبح الشخص مختلفًا عن ملامح طفلوته يظل محتفظًا بهذه الصور، وعندما تجد صورة لفنانًا أو فنانة في طفولته قد يتعذر عليك معرفته.

وصاحبة هذه الصورة التي انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هي ممثلة مصرية لمع نجمها بالعديد من الأعمال المميزة في الدراما والسينما، ولعل أشهر أعمالها كان الثنائية مع الفنان المصري تامر حسني في سلسلة "عمر وسلمى" الذي حقق جماهيرية كبيرة من خلاله.

إنها الفنان المصرية الشهيرة «مي عز الدين»، التي انتشرت لها صورة من طفولتها، على مواقع السوشيال ميديا، وأعاد نشرها البعض، مشيرين إلى تغير ملامح الفنانة عن طفولتها بشكل كبير، بينما قال البعض أن صورة الطفولة تشبهها.





