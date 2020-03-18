ميرنا وليد - بيروت - دعا الفنان اللبناني ​عامر زيان​ الشعب اللبناني لإلتزام منازلهممنعاً لإنتشار فيروس ​كورونا​ بين المواطنين.

وفي حديث خاص مع موقع الخليج 365 قال عامر: "واجهنا الكثير من المشاكل في بلدنا لكن هذه المرة هي الاخطر فالموضوع يعنينا جميعا ، لا يخص حزب او طائفة أو تيار أو منطقة معينة بل أننا علينا التكاتف للحد من انتشار هذا الوباء العالمي ، أعلم أننا شعب يحب الحياة والسهر والنزهات لكن من أجل صحتنا وصحة كل من نحب علينا تأجيل كل تلك الأمور والبقاء في المنازل ومحاولة القيام بأي عمل يمضي الوقت داخل بيوتنا واتمنى ان ينتهي هذا الكابوس بأسرع وقت."

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - عامر زيان: "هذا الموضوع لا يخص طائفة أو دين أو منطقة .. خليك بالبيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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