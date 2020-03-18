ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من إنضمامها الى قائمة الفنانين الداعمين لحملة "خليك بالبيت" للمحافظة على السلامة العامة وتحديًا لـ فيروس الكورونا، طرحت الفنانة اللبنانية ​ميرفا قمر​على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو تبتكر فيه طريقة للحماية ولو جزئيًا من خطر هذا الوباء المستجد، معتمدة فيها على وسائل بسيطة وفي متناول الجميع.

وكانت ميرفا قد أرجأت رحلة فنيّة كان من المقرر أن تقوم بها الى لندن وأوروبا مع أحد اكبر متعهدي الحفلات، وذلك بسبب فيروس كورونا الذي إجتاح العالم، وجاء إرجاء الرحلة تزامنًا مع إلغاء كافة النشاطات في البلدان التي كانت ستحيي فيها هذه الحفلات.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميرفا قمر تكشف عن فكرتها الجديدة للتخفيف من خطر كارونا..بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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