خاص الفن- كورونا يعطل طرح ألبوم أحمد سعد الجديد

ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من انتهاء الفنان المصري ​أحمد سعد​ من تسجيل كافة أغنيات ألبومه الجديد حيث كان يستعد لطرحه خلال الفترة الحالية ويتضمن 12 اغنية منوعة إلا أننا علمنا بأن سعد قرر تأجيل طرحه بسبب الاحداث العالمية الحالية وانتشار فيروس كورونا والذي يشغل الرأي العام مما جعله يؤجل الألبوم لكي لا يخسر.

المفاجأة التي يتضمنها الألبوم هي ديو غنائي يجمع أحمد سعد ب​حسن شاكوش​ وهي الاغنية التي سيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب حيث يعمل سعد على تسجيل أغنيتان من الألبوم بطريقة الفيديو كليب.

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