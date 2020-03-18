عاصي الحلاني لإبنته دانا :يا عمري ويا فرحة البيت-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ بعيد ميلاد إبنته دانا على طريقته الخاصة، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه دانا من إحدى المناسبات وهي ترقص بعفوية برفقة شقيقيها ماريتا والوليد، بينما وضع صوت عاصي على الفيديو وهو يغني لها عيد ميلاد سعيد، وعلّق على الفيديو بالقول:"كل سنة وانت كل الدني وابنتي الغالية، دندونا يا عمري ويا فرحة البيت".

ومن ناحية أخرى، كان دعا الحلاني لشفاء المرضى ودفع البلاء والوباء عن الجميع، في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، كاتبا على حسابه الخاص: "اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحوّل عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم اشفي مرضانا واحفظ بلادنا يا أرحم الراحمين..!".

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