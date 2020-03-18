هكذا حث مساري اللبنانيين على محاربة كورونا

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم الكندي اللبناني الأصل ​مساري​ البالغ من العمر 39 عاماً، صورة جديدة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تظهره وهو يرتدي "تي شيرت" مطبوع عليها علم لبنان، كما غطى وجهه بطريقة فنية مركبة بكمامة على شكل علم لبنان.

وحث مساري اللبنانيين إلى البقاء في منازلهم من أجل محاربة وباء ال​كورونا​، وكتب في تعليقه:" إذا لم تفعل ذلك من اجل نفسك، فقم بذلك من أجل أجدادك وأهلك وأبناءك. إبق في المنزل حتى نتمكن من التغلب على هذا الوباء والعودة إلى حياتنا الطبيعية."

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