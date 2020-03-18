كتب امير فتحي في الأربعاء 18 مارس 2020 09:54 صباحاً - عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر صورة نشرتها على حسابها على انستغرام، عن حزنها من مشهد التوابيت لضحايا فيروس الكورونا المستجد في ايطاليا. وعلقت كارول سماحة على الصورة كاتبة: “‏???? مشهد محزن ومرعب بإيطاليا ????”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة عن مشهد التوابيت من ايطاليا: ” ‏مشهد محزن ومرعب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.