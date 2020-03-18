إدريس إلبا: زوجة رئيس وزراء كندا وراء إصابتي بكورونا

متابعة بتجــــــــرد: رجح الممثل البريطاني إدريس إلبا أن صوفي غريغوار زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وراء اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث اجتمعا سوياً في حدث خيري ببريطانيا، ليكتشفا لاحقاً أن كل منهما مصاب بالفيروس.
وأكد إلبا، 47 عاماً، في فيديو نشره، مساء أمس الثلاثاء، عبر حسابه على تويتر أنه أصيب بالمرض في الرابع من مارس وهو اليوم ذاته الذي التقى فيه بزوجة رئيس وزراء كندا صوفي غريغوار في أحد الأحداث الخيرية بويمبلي ببريطانيا.
وأظهرت صور من الحدث الخيري تواجد ألبا وغريغوار إلى جوار بعضهما البعض مع نجوم آخرين منهم لويس هاميلتون وعدد من الجماهير.
يشار إلى أن ألبا أعلن الاثنين الماضي عن إجراءه لفحص طبي أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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