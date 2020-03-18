وجبات الطعام الأخيرة للمشاهير قبل وفاتهم.. ماذا احتوت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادة ما يُسأل المشاهير خلال لقاءاتهم التلفزيونية أو الصحفية عن وصاياهم قبل موتهم، أو عن آخر شخص يتمنون لقاءه، أو حتى عن آخر وجبة يفضلون تناولها، إلا أن المحكومين بالاعدام غالبا هم وحدهم الذين يخططون لآخر وجبة سيتناولونها.

إليكم بعض المشاهير الذين تمكنوا من تحقيق رغباتهم بتناول وجباتهم المفضلة قبل وفاتهم.

الأميرة ديانا

توفيت الأميرة ديانا وهي في السادسة والثلاثين من عمرها، إثر حادث سيارة مروع أثناء هروبها من المصورين في نفق "بونت دي ألما" في باريس.

وكانت ديانا تتناول العشاء مع صديقها دودي فايد قبل الحادث مباشرة في مطعم مشهور داخل فندق الريتز، إذ تناولت في وجبتها الاخيرة السمك، وتمبورا الخضار، وعجة الفطر والهليون.

بريتاني ميرفي

كانت الممثلة بريتاني ميرفي تبلغ من العمر 18 عاما فقط عندما صعدت إلى الشهرة كممثلة فيلم Clueless، وتوفيت قبل بلوغها سن 32 بأيام قليلة، وتم تحديد سبب الوفاة على أنه الالتهاب الرئوي وفقر الدم.

ودون المحققون خلال نقل الجثة الملاحظات، والتي كان من ضمنها وجبة طعامها الأخيرة وهي معكرونة، وبقايا طعام تايلندي، ومشروبات طاقة.

جوليا تشايلد

كانت الطاهية جوليا تشايلد واحدة من الشخصيات الاكثر تأثيرا في عالم الطهي، حيث كانت متقنة لفنون الطبخ الفرنسي، وتوفيت عام 2004 عن عمر يناهز 91 عاما.

وبحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن الوجبة الأخيرة التي تناولتها تشاليد قبل أن تخلد إلى نومها هي شوربة البصل الفرنسية، لكن المثير للدهشة أن شوربة البصل كانت من الأطباق الأولى التي أعدتها على شاشة التلفزيون.

جون لينون

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أغتيل جون لينون عام 1980 في إحدى شوارع نيويورك، حيث كان عائدا من الاستديو، ووفقا لفريقه أن لينون قبل توجهه إلى الاستديو توقف عند أحد المطاعم وتناول شطيرة لحم بقري، ثم كوبا من الشاي، وبعدها انطلق إلى الاستديو.

إلفيس بريسلي

توفي الفيس يريسلي لعدم انتظام دقات القلب، وكانت الوجبة الأخيرة التي تناولها عبارة عن 4 ملاعق آيس كريم، وبحسب صحيفة "إندبندنت" فإنه عادة ما كان يقوم بتفريغ الخبز من العجين، ويملؤه بعلبة كاملة من زيدة الفول السوداني، إذ كانت هذه وجبته المفضلة.

جون بيلوشي

توفي جون بيلوشي إثر جرعة زائدة من المخدرات، وكان بيلوشي معروفا بشهيته للطعام والخمر بشكل عام، وفي الليلة التي سبقت وفاته قام بزيارة إلى أحد النوادي، واشتكى خلال تواجده من ألم في معدته، فقدم له مدير النادي شوربة العدس على أمل أن يشعر بتحسن.

وبعض الصحف بينت أن تقرير الطب الشرعي وضح أن الحساء كان المادة الوحيدة الموجودة في معدته، ولا وجود لأي مادة مخدرة.

ويتني هيوستن

عثر على جثة الفنانة ويتني هيوستن بفندق بيفرلي هيلتون، عام 2012، ووجدت في حوض الاستحمام، مع وجود أدوات تعاطي المخدرات في مكان قريب منها.

وبين تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو فقدانها للوعي مما أدى إلى سقوطها، وليس الغرق السبب، ونُشرت العديد من الصور أثناء إخراج جثتها، والتي بينت أن وجبتها الأخيرة كانت عبارة عن هامبرغر وبطاطا وساندويش ديك رومي مع الهلابينو، وعلبة بيرة فارغة.

جون كاندي

توفي الفنان المحبوب جون كاندي، بعد انتهائه من تصوير فيلم Wagons East، فعاد إلى منزله وكان في حالة مزاجية جيدة، فقام بطهي المعكرونة كوجبة للعشاء، وبعد تناولها أجرى مكالمة هاتفية مع زملائه لويس وروبرت بيكاردو، ثم خلد إلى النوم ولم يستيقظ بعدها.