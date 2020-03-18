منة عرفة تكشف طبيعة علاقتها بعلي غزلان

كثيرًا ما تساءل الناس عن طبيعة علاقة الفنانة المصرية منة عرفة، بـ"اليوتيوبر" علي غزلان، بعد ظهورها معه في الكثير من الفعاليات، فضلًا عن الصور الكثيرة المنتشرة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذت الأقاويل طريقها إليهما، فالبعض اعتقد بل وأيقن أنهما مرتبطان وأنهم "مخطوبان" والبعض الآخر لم يتمكن من فهم طبيعة العلاقة بينهما، وأخيرًا كشفت الفنانة المصرية طبيعة علاقتها بـ"علي غزلان"، مؤكدة أنها تعرفه منذ زمن طويل، لكنها لم تحدد ما إذا كان سيتم خطبتهما رسميًا أم لا قائلة: "سأُعلن التفاصيل حال حدوث ذلك".

وقالت "عرفة" في لقاء صحافي على هامش حضورها عرض أزياء المصمم محمد شهبندر، الذي أُقيم في إحدى فنادق القاهرة، إن سبب الشائعات التي تطالها في الفترة الأخيرة بشكل كبير لأن الصدف جمعتها مع علي غزلان في العمل والمشاريع الخاصة ولذلك يلتقيان كثيرًا، موضحة أن العلاقة ليست لها مسمى حاليا سوى أنه صديق مقرب ودائما ما تدعمه في عمله والعكس يدعمها ويقف بجانبها.



وبينت "عرفة"، أنها تواصل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "ليالينا" مع الفنانة غادة عادل وتستعد لتصوير فيلم سينمائي جديد مع الفنان المصري خالد الصاوي، مؤكدة أنها تجاوزت محنة مرضها الأخير حيث خضعت لعملية جراحية عبارة عن استئصال "الزائدة".

وكانت قد نُقلت منة عرفة خلال الأسبوعين الماضيين إلى المستشفى بشكل عاجل بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة بسبب معاناتها من مغص كلوي حاد، حيث دخلت المستشفى الجوي التخصصي بمنطقة التجمع الخامس.



وظهرت منة عرفة في صورة لها وهي على سرير الشفاء داخل المستشفى، حيث تم نشر الصورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" من خلال خاصية "الاستوري"، وبدت في حالة متعبة من المرض، وفي صورة أخرى ظهرت منة عرفة وهي على كرسي متحرك وبرفقتها علي غزلان، الذي يقال إنهما في مرحلة ارتباط لكنهما لم يعلنا بشكل رسمي، ودُون على الصورة بأنها تستعد لدخول غرفة العمليات.



ومن جانبه أوضح "علي غزلان" الذي يرافق منة عرفة حاليًا في المستشفى، أنها تعرضت صباح اليوم لوعكة صحية عانت خلالها من مغص شديد، وتم معالجتها ببعض المسكنات ولكنها لم تستطيع المقاومة فتم نقلها للمستشفى، مؤكدًا أن الأطباء أجروا لها بعض الفحوصات واتضح معاناتها من التهابات في الزائدة الدودية وأمر الأطباء بإدخالها غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة لإزالة الزائدة.

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