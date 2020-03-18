شكرا لقرائتكم خبر عن " Broadway theatre " تتكبد خسائر تصل لـ 100 مليون دولار بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكبدت Broadway theatre خسائر وصلت لـ 100 مليون دولار بسبب إغلاق مسارحها ووقف إنتاج عروضها التي كانت محددا لها مواعيد افتتاح وحجز الجمهور تذاكرها الأمر الذي أدي لإعادة الأموال مرة أخرى للجمهور .
من تلك العروض الجلادون وكان مقررا افتتاحها (19 مارس) ، والشركة (22 مارس) ، The Lehman Trilogy (26 مارس) ، ديانا (مارس 31) ، والسيدة Doubtfire (5 أبريل) ، كارولين ، أو التغيير (7 أبريل) ومن يخاف من فرجينيا وولف؟ (9 أبريل).
كل هذه الإنتاجات كان من المقرر افتتاحها خلال الأسبوع الجاري و الأسابيع المقبلة وكانت تشمل قائمة الانتاجات عروض Plaza Suite و American Buffalo و Flying Over Sunset و Sing Street و How I Learned to Drive and Take Me Out .
وقالت شارلوت سانت مارتن ، رئيسة رابطة برودواي : "تتمتع برودواي بالقدرة على الإلهام والإثراء والتسلية ، ونحن ملتزمون معًا بتحويل هذه الروح الحيوية إلى حقيقة و بمجرد إضاءة مسارحنا وعودتها مرة أخرى سنعوض الخسائر ولكن ما يهمنا في الوقت الراهن هو صحة وسلامة الجمهور والعاملين في صناعة المسرح أيضا بما في ذلك الممثلين والموسيقيين وكل العاملين في المسرح .
جاءت تلك القرارات أيضا بعد إصابة أحد العاملين بمسارح برودواي بفيروس كورونا ويخضع حاليا هذا العامل للحجر الصحي ويتم تعقيم المسرح الذي كان يعمل به وتتم مراقبة كل الذين عملوا معه في نفس المسرح او احتكوا به .
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