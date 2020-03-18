شكرا لقرائتكم خبر عن بيعاندوا كورونا.. أسرة مسلسل The Crown تستكمل آخر أسبوع تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل مسلسل The Crown، تصويره آخر مشاهده، بالرغم من إيقاف جميع الأعمال التى يتم تصويرها، خوفا من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، ولكن قررت شركة Left Bank Pictures، عدم إيقاف تصوير الموسم الرابع، خاصة وأنه أخر أسبوع فى التصوير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وأكدت شبكة نيتفلكس أنهم يقومون بـ تصوير لقطات نهائية، للربط بين الأحداث التى تم تصويرها بالفعل.

اختار القائمون على إنتاج المسلسل التلفزيونى The Crown "ذا كرون" أو "التاج"، الممثلة البريطانية اميلدا ستونتون، لتجسد دور الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ضمن أحداث الجزء الخامس والأخير من أحداث المسلسل، خلفا للممثلتين كلير فوى وأوليفيا كولمان، اللتين جسدتا شخصية الملكة فى المواسم السابقة.

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The Crown مقتبس من مسرحية The audience للكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.

وعرضت الشبكة الأمريكية Netflix، الموسم الثالث من المسلسل الملكى الشهير، نهاية العام الماضى، الذى دارت أحداثه حول حالة التوتر بين الأمير تشارلز والملكة إليزابيث داخل البلاط الملكى فى حقبة السبعينيات، والاضطرابات التى تتعرض لها العائلة الملكية داخل الأسرة، بالإضافة الى حالة الخوف التى عانت منها الأميرة مارجريت.

The Crownمقتبس من مسرحية The audience للكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.