وفاء عامر تُؤكِّد أنّ ياسمين صبري "دماغها متكلّفة" وتُعلن خوفها على ابنها

قدَّمت الفنانة المصرية وفاء عامر التهنئة لمواطنتها الفنانة ياسمين صبري بمناسبة خطوبتها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، معربة عن سعادتها بهذا الخبر وتمنت لها السعادة.

وأوضحت وفاء عامر، في لقاء صحافي على هامش حضورها عرض أزياء المصمم محمد شهبندر الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة أن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة من الأشخاص الذين يليقون ببعضهم.

وعلقّت على فستان ياسمين صبري في حفل الخطوبة والذي كان مشابها لفستان ارتدته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل ذلك عندما كانت متزوجة بأحمد أبو هشيمة أيضا قبل انفصالها فقالت: "أنا عجباني دماغ ياسمين صبري هي دماغها متكلفة وجدعة وبتمنالها السعادة". وأعربت وفاء عامر عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في العديد من دول العالم بينها مصر، موضحة أن قرار تعليق الدراسة لمدة 15 يوما من أفضل القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية.

وأوضحت أنها لا تمانع في تعليق الدراسة لمدة عام كامل لمنع التجمعات لو كان هذا القرار في مصلحة مصر، مردفة أن ابنها لو تعطل عاما عن الدراسة لا يهمها؛ لأن المقابل سيكون انقاذه فقالت: "مش مشكلة يعلقوا الدراسة سنة مش عاوزة ابني يروح مني". وطالبت وفاء عامر أولياء الأمور بالانتباء لأبنائهم خلال مرحلة الإجازة التي حصلوا عليها وحثهم على المذاكرة ومواصلة التعليم، مستبعدة أن يكون هناك قرار بحظر التجول في مصر خلال الفترة المقبلة.

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وحرص على حضور عرض أزياء المصمم محمد شهبندر العديد من نجوم الفن، وكان من بينهم الفنانة وفاء عامر، نرمين ماهر، نرمين الفقي، هايدي موسى، هبة السيسي.

وكان من بين الحضور أيضا الفنانون نهال عنبر، وبدرية طلبة، وراندا البحيري، ومنة عرفة، وجيهان خليل، وإيناس النجار، والمطربة هدى، والفنانة اللبنانية نانيتا، وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول هالة العزب، وخبيرة التجميل والإعلامية رحاب محمد، وملكة جمال العرب علياء كامل، وملكة جمال مصر للموضة والإعلام جودي محمد.

وأحيا الحفل المطربة شاهيناز، والمطرب عمر كمال، ونجمة ستار أكاديمي هايدي موسى، وقدم الديفيليه الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي برفقة الإعلامية مروة سلامة والإعلامي كريم أسامة.

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