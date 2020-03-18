شكرا لقرائتكم خبر عن هموم جبلين.. إبراهيم الحكمى يعود للساحة الغنائية المصرية بتوقيع محمد أبو نعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب السعودى إبراهيم الحكمي مع الشاعر الغنائي محمد أبو نعمة بأغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع الموسيقى محمد مجدى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عقب الإنتهاء من كافة تفاصيلها من مكساج وماستر.

الجمهور المصرى عرف إبراهيم الحكمى بعدما غنى أغنية "هموم جبلين" فى تتر مسلسل "جبل الحلال" للنجم محمود عبد العزيز وإخراج عادل أديب قبل 6 سنوات، وبعدما غنى تتر مسلسل "الطوفان" للمخرج خيرى بشارة بعنوان "فدان فلوس"، وأخيراً غنى تتر بداية مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان العام قبل الماضى بعنوان "يا زين يا ولد الزين".

شارك إبراهيم مؤخراً في حفل يناير الماضي فى منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وشارك أيضا في حفل ليلة رأس السنة الماضي بالقاهرة مع الفنانة الاستعراضية دينا وإبراهيم السلطان وأصيل هميم، وقدم من خلال حفلات بباقة منتقاة من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرز أغنياته " فوق السما " و"عالم احبابي" و"المحبة" و "موقليل"، وغيرهم.

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يذكر أن آخر أغنيات إبرهيم الحكمي كانت تحمل اسم "مهما تبعد"، وهي من كلمات وألحان المطرب أحمد زعيم وتوزيع موسيقي أحمد الأمين وهندسة صوتية ياسر أنور.