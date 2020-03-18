بالصور.. بلقيس فتحي بفستان ذهبي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت بلقيس في الصور، بفستان ذهبي طويل، ومكياج هادئ. يذكر أن الفنانة بلقيس ابنة المطرب اليمني أحمد فتحي ولدت وعاشت في الإمارات، تزوجت في عام 2016، من سلطان بن عبد اللطيف، وأنجبت منه ابنهما تركي.

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