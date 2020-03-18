فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تطلب الطلاق من زوجها حسن الرداد .. والسبب صادم

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كشف الفنان المصري حسن الرداد عن قيام زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بطلب الطلاق منه .

وقال "الرداد" في تصريحات متلفزة: بعد انتهاء حفل زفافي مع إيمي استقللنا الطائرة لقضاء شهر العسل ، وهناك مزحت معها لكنها طلبت الطلاق .

وأضافت: أنا أحب المزاح والضحك والتعامل مع الناس بينما هي تحب أن تجلس هادئة جدًا.

وأردف: في الطائرة حاولت أن أدبر لها مقلبا ، فنظر لشباك الطائرة وزعمت أن البعض سيأتون ليأذونا فوجدتها تصرخ وتقول : طلقني.

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